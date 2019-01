Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" belassen. Das Papier des Sportartikelherstellers zähle 2019 zu ihren "Top Picks" in Europa, schrieben die Analysten um John Sawtell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstum bei europäischen Unternehmen sei rar, daher würden jene mit hohem Wachstum weiterhin mit einem hohen Aufschlag gehandelt. Bei Puma mit seinem strukturellen Wachstum sei diese Prämie verdient./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 03:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-01-29/15:36

ISIN: DE0006969603