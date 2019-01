Der Kurs der Covestro-Aktie verläuft momentan in einem Seitwärtstrend. Der Stochastic Momentum Index liegt im neutralen Bereich und hat zuletzt ein Kaufsignal gebildet. Der Relative Stärke Index liegt in der Mitte und zeigt ebenfalls einen neutralen Bereich an. Der MACD hat als letztes Signal vor ca. einem Monat ein Kaufsignal gebildet. Die Slow Stochastic liegt im neutralen Bereich und wird vermutlich ein Kaufsignal bilden. Der Kurs notiert momentan bei rund 46,4 Euro.

Chartanalyse des 4-Stundenbereichs! ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...