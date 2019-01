Der Dow Jones Industrial Index zeigt auf den ersten Blick auch weiterhin kaum Anzeichen von Erschöpfung. Bei genauerem Hinsehen ändert sich dies jedoch geringfügig - was in Anbetracht des heiß gelaufenen Marktes kein Wunder ist. Anleger müssen deswegen aber nicht in Panik geraten. Von Andreas Büchler

Den vollständigen Artikel lesen ...