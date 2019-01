Beim Baumwollpreis ist in diesen Tagen eine leichte Erholung auszumachen. Insgesamt zeigt sich der Preis jedoch wenig inspiriert. Derzeit mangelt es schlichtweg an fundamentalen Impulsgebern. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.12.2018 hieß es u.a. "[…] Auch von fundamentaler Seite gab es zuletzt keinen Rückenwind. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter. Zudem ...

