Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 230 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit Blick auf 2019 seien die Markterwartungen an den Elektroautobauer hoch, schrieb Analyst Colin Langan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein enttäuschendes Abschneiden des Model 3 dürfte jedoch das vierte Quartal belastet haben und sollte sich 2019 fortsetzen. Er rechnet in diesem Jahr zudem mit einer Kapitalerhöhung./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 03:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-01-29/16:11

ISIN: US88160R1014