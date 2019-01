NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn stabilisieren sich die US-Börsen am Dienstag. Kurz nach Handelsbeginn gewinnt der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent auf 24.574 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert, während der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent nachgibt.

Gedämpft wird die Stimmung von der Klage der USA gegen den chinesischen Huawei-Konzern. Die rechtlichen Schritte gegen das Unternehmen dürften die Verhandlungen über eine Beilegung des Handelsstreits, die am Mittwoch auf höherer Ebene fortgeführt werden sollen, nicht gerade erleichtern.

Überdies hat mit den am Montag veröffentlichten enttäuschenden Geschäftszahlen des Baumaschinenherstellers Caterpillar und der Umsatzwarnung von Nvidia das Bild einer bislang recht soliden Bilanzsaison erste Risse bekommen. Am Dienstag bieten Zahlenausweise weiterer Schwergewichte der US-Unternehmenslandschaft die Gelegenheit, Zweifel an der Konjunktur entweder zu nähren oder zu zerstreuen. Vorbörslich haben unter anderem Pfizer, Verizon und 3M über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Nach Börsenschluss folgen Apple, Ebay und Advanced Micro Devices.

Der Mischkonzern 3M hat zwar im Schlussquartal die Erwartungen übertroffen, den Ausblick aber gesenkt. Die Aktie legt um 1,6 Prozent zu. Auch der Pharmahersteller Pfizer hat eine enttäuschende Ertragsprognose gegeben, entgegen der vorbörslichen Indikation rückt der Kurs nun aber um 0,8 Prozent vor. Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Allergan aufgenommen. Für die Aktie geht es um 5,7 Prozent nach unten. Licht und Schatten machen Beobachter in den Zahlen von Verizon aus, deren Aktie mit einem Minus von 3,3 Prozent reagiert.

Schon am Montag nach Börsenschluss hat der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool Zahlen vorgelegt, die gar nicht gut ankommen. Die Aktie fällt um 5 Prozent. Auch der Chiphersteller Rambus hat enttäuscht, was die Aktie um 5,2 Prozent nachgeben lässt.

Gamestop brechen um über 23 Prozent ein. Die auf Computerspiele spezialisierte Einzelhandelskette hat die Suche nach einem Käufer aufgegeben. Das Unternehmen begründete die Entscheidung damit, dass es für einen potenziellen Käufer schwierig wäre, die Übernahme zu akzeptablen Bedingungen zu finanzieren.

An Konjunkturdaten wurde vorbörslich der Case-Shiller-Hauspreisindex für November veröffentlicht. Der Anstieg um 4,7 Prozent auf Jahressicht lag leicht unter dem Ökonomenkonsens von 4,8 Prozent. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Index des Verbrauchervertrauens für Januar.

Ölpreise erholen sich dank US-Sanktionen gegen Venezuela

Am Ölmarkt machen die Preise ihre Verluste vom Montag wett. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 2,4 Prozent auf 53,26 Dollar je Barrel. Brentöl legt um 1,9 Prozent zu auf 61,04 Dollar. Verantwortlich dafür sind die Sanktionen gegen den venezolanischen Ölkonzern PDVSA, mit denen die USA den Druck auf Staatschef Nicolas Maduro erhöhen wollen. Beobachter warnen allerdings, dass das bestehende weltweite Überangebot die Erholungsbewegung bremsen dürfte. Erst in der vergangenen Woche hatten Daten des Unternehmens Baker Hughes gezeigt, dass in den USA wieder mehr Ölförderanlagen in Betrieb genommen wurden. Erste Hinweise auf die Ölbestände der USA dürften die Daten des Branchenverbands API geben, die am späten Dienstag veröffentlicht werden. Am Mittwoch wird dann das US-Energieministerium offizielle Daten dazu vorlegen.

Gold zieht ebenfalls an. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.308 Dollar. Konjunktursorgen ließen Anleger zu dem Edelmetall greifen, heißt es. Wenn dann am Mittwoch die Äußerungen der US-Notenbank als taubenhaft wahrgenommen würden, könnte es für den Goldpreis schnell Richtung 1.350 Dollar nach oben gehen.

Staatsanleihen stoßen auf nur mäßiges Interesse. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 2,73 Prozent. Neben einer Reihe von Auktionen warten Anleger auf das Ergebnis der Fed-Zinssitzung am Mittwoch. Am Freitag hatten die Anleihenotierungen nachgegeben, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, die US-Notenbank könnte ihre Anleihebestände schneller als erwartet abbauen. Stratege Michael Hanson von TD Securities hält die Reaktion aber für voreilig. Der Bericht habe nichts Neues enthalten, stellt er fest. Falls die Fed sich weniger taubenhaft äußern sollte als erhofft, könnte es mit den Aktienmärkten rasch wieder abwärts gehen und mit den Anleihenotierungen nach oben, meint Hanson.

Am Devisenmarkt legt das Pfund leicht zu. Es steigt auf etwa 1,3185 Dollar. Der Euro sinkt auf rund 0,8670 Pfund. Das britische Unterhaus wird am Abend erneut über den EU-Austrittsvertrag abstimmen. Marktteilnehmer spekulieren auf eine Verschiebung des Brexit, zumal die britische Premierministerin Theresa May das Austrittsabkommen mit der EU wieder aufschnüren will. Das Unterhaus hatte das von May mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen vor zwei Wochen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Die EU schloss Nachverhandlungen allerdings bereits mehrfach aus.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.573,89 0,19 45,67 5,34 S&P-500 2.643,46 -0,01 -0,39 5,45 Nasdaq-Comp. 7.075,84 -0,14 -9,84 6,64 Nasdaq-100 6.683,45 -0,20 -13,64 5,58 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,58 -1,6 2,60 138,2 5 Jahre 2,57 -1,2 2,58 64,1 7 Jahre 2,64 -0,9 2,64 38,8 10 Jahre 2,73 -0,9 2,74 29,0 30 Jahre 3,07 0,2 3,06 -0,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:23 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1426 -0,01% 1,1442 1,1434 -0,3% EUR/JPY 124,99 +0,07% 125,00 124,97 -0,6% EUR/CHF 1,1358 +0,20% 1,1343 1,1338 +0,9% EUR/GBP 0,8666 -0,28% 0,8696 0,8690 -3,7% USD/JPY 109,39 +0,08% 109,26 109,31 -0,2% GBP/USD 1,3184 +0,26% 1,3158 1,3160 +3,3% Bitcoin BTC/USD 3.397,51 -0,98% 3.374,75 3.418,13 -8,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,26 51,99 +2,4% 1,27 +16,5% Brent/ICE 61,04 59,93 +1,9% 1,11 +12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,00 1.303,50 +0,3% +4,50 +2,0% Silber (Spot) 15,85 15,74 +0,7% +0,10 +2,3% Platin (Spot) 812,50 813,00 -0,1% -0,50 +2,0% Kupfer-Future 2,71 2,68 +1,1% +0,03 +3,0% ===

January 29, 2019

