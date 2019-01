Im Vorfeld der Quartalszahlen am 29. Januar hat sich die Aktie von AMD sehr schwach präsentiert. Der Wert musste am Montag einen Abschlag von mehr als 6,5 % hinnehmen. Dies ist eine erste Korrektur des laufenden Aufwärtstrends. Nun heißt es, dass die Investoren mehr Vorsicht an den Tag legen müssten. Denn: Die Aktie hatte binnen eines Monats einen Aufschlag in Höhe von 29 % geschafft. Damit ist das Jahr (bezogen auf 12 Monate) ausgesprochen gut verlaufen: Es ging um 92 % nach oben.

