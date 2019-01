Alibaba wird in kurzer Zeit die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren. Die Erwartungen sind gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresquartal rechnen Analysten mit einem Gewinnanstieg von 2 % bis 3 %. Die Umsätze sollen hingegen sogar deutlich - um mehr als 36 % - nach oben geklettert sein. Über das gesamte Jahr gesehen soll das Plus etwas geringer ausgefallen sein, so sollen die Gewinne gegenüber dem Vorjahr um ungefähr 1 % gestiegen sein. Jetzt wird es spannend: Wie wird die Aktie reagieren?

