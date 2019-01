(shareribs.com) London 29.01.2019 - Kupfer Nickel und auch Aluminium verzeichnen am Dienstag Kursgewinne. Kupfer notiert wieder über der Marke von 6.000 USD. China hat neue Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur angekündigt. An der London Metal Exchange kommt es am Dienstag zu einer leichten Gegenbewegung. Dabei stützt auch ein relativ schwacher US-Dollar, der Dollarindex bleibt unterhalb der Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...