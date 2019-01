Berlin (ots) - Der Deutsche Städtetag sieht dringenden Handlungsbedarf bei der Entlastung der Innenstädte vom massiv zunehmenden Lieferverkehr. "Wir brauchen innovative Lösungen für die sogenannte letzte Meile", sagte Städtetags-Präsident Markus Lewe am Dienstag dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel". Wegen des stark wachsenden Onlinehandels sei die Zahl der auszuliefernden Pakete in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen.



