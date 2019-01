Laut Insidern trotzt Volkswagen der aktuell schwierigen Marktsituation: Noch vor Ostern soll der Autokonzern den Börsengang von Traton planen.

Volkswagen will sich bei den milliardenschweren Börsenplänen für seine Nutzfahrzeug-Tochter Traton von den wackligen Märkten Insidern zufolge nicht stören lassen. Der Lkw-Bauer mit den Marken MAN und Scania peile sein Börsendebüt noch vor Ostern (21. April) an, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit sei ein Doppel-Listing in Frankfurt und Stockholm angedacht.

Damit wolle Traton mehr Investoren aus der Heimat von Scania locken, darunter auch Privatanleger, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...