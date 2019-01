Bonn (ots) - Seit 1996 wird in Deutschland die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945 als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Der Bundestag erinnert mit einer Gedenkstunde daran, die phoenix live überträgt. Im Anschluss wird die normale Plenardebatte live bis zum Abend übertragen. Als besonderen Service für Gehörgeschädigte Zuschauer werden sowohl die Gedenkstunde als auch die Bundestagsdebatte live untertitelt.



Bei der Sonderveranstaltung im Deutschen Bundestag wird der israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer als Redner erwartet, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hält die Begrüßungsrede. Die musikalische Umrahmung kommt von dem tschechischen Komponisten Erwin Schulhoff (1894 bis 1942) und dem österreichischen Komponisten Viktor Ullmann (1898 bis 1944) - der eine starb im Internierungslager Würzburg an Tuberkulose, der andere wurde in Auschwitz ermordet.



http://ots.de/GTk9eb



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de