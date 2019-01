Köln (ots) - Der Bundesverband Presse-Grosso veranstaltet seine Jahrestagung 2019 im neuen RheinMain CongressCenter (RMCC) in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden im Herzen der Metropolregion Rhein/Main. Dies gab der Bundesverband am 29.01.2019 bekannt.



Grosso-Präsident Frank Nolte freut sich auf die Neuauflage des beliebten Klassikers der Grosso-Jahrestagung an einem neuen Standort, der Tradition und Moderne verbindet. "Wiesbaden erhält den Vorzug vor anderen Alternativen, weil sich die Landeshauptstadt durch eine sehr gute Erreichbarkeit und moderne Infrastruktur auszeichnet. Die zur Metropolregion Rhein/Main zählende Landeshauptstadt ist mit ICE-Bahnhof und über den Flughafen Frankfurt am Main hervorragend angebunden - ein für unsere Gäste aus der Medienbranche sehr wichtiges Kriterium", so Nolte.



Der Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent von Wiesbaden, Dr. Oliver Franz, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Der Pressegroßhandel ist als Teil der deutschen Kultur- und Kreativwirtschaft ein attraktiver Partner für den Standort Wiesbaden und die Region. Hier wird Kultur gelebt und geliebt. Die Funktion der Pressegroßhändler, für ein breites Presseangebot zu sorgen sowie die Möglichkeit, sich überall und jederzeit informieren zu können, ist unverzichtbar für unsere Demokratie. Davon profitieren auch unsere Bürgerinnen und Bürger."



Nolte dankt dem Kongresszentrum Baden-Baden als langjähriger Partner der Grosso-Jahrestagung: "Die charmante Stadt und die Verantwortlichen sind uns stets wunderbare Gastgeber gewesen. Das wissen wir zu schätzen. Baden-Baden hat unsere Branche über Generationen von Pressegroßhändlern und Partnern hinweg begleitet und mitgeprägt. Premieren zukunftsweisender Entwicklungen im Pressevertrieb, besondere Erlebnisse sowie viele persönliche Erfahrungen und Kontakte bleiben untrennbar mit der Stadt an der Oos verbunden. Jetzt ist es an der Zeit für neue Perspektiven."



Das im April 2018 eröffnete RMCC bietet Innovation, Multifunktionalität, modernste Medien- und Veranstaltungstechnik. Das von Architekt Ferdinand Heide entworfene Gebäude ist mit dem Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in Platin sowie mit dem DGNB Diamant ausgezeichnet.



