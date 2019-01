Dresden/Sachsen (ots) -



Die Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen besucht am kommenden Freitag die Offizierschule des Heeres in Dresden. Um sich ein Bild von der Ausbildung der Offizieranwärter und Offiziere zu machen, wird die Ministerin gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, die Soldatinnen und Soldaten während ihrer Unterrichte besuchen. Im Mittelpunkt des Besuchs stehen Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten, die zurzeit in Dresden ausgebildet werden. Dazu gehören auch Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die mit zivilen Berufs- und Hochschulabschlüssen zur Bundeswehr kommen. Da sich im Zuge der Trendwende Personal die Zahl dieser Seiteneinsteiger erhöht hat, bietet die Offizierschule seit letztem Jahr einen sogenannten "Offizierlehrgang Seiteneinstieg" an.



