Donnerstag, 31. Januar 2019 (Woche 5)



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



Die kollektive Gier und ihr Preis - der Dokumentarfilm "Generation Wealth" jetzt im Kino.



"Die sieben Todsünden" von Brecht und Weill mit der kanadischen Skandalkünstlerin Peaches - eine Großproduktion am Schauspiel Stuttgart.



Heimlich und spontan abgelichtet - die Wohnhäuser großer Architekten: Paparazza Moderna im Vitra Design Museum in Weil am Rhein.



"Kino der Moderne" - Film in der Weimarer Republik jetzt in der Bundeskunsthalle Bonn.



Kultur-Tipps



Freitag, 01. Februar 2019 (Woche 5)/29.01.2019



23.30 Die Mathias Richling Show



Es ist ein turbulenter Jahresbeginn in der Mathias Richling Show. Annegret Kramp-Karrenbauer besucht Mathias Richling im Studio und übt schon fürs Kanzleramt. Reiner Calmund hat ordentlich Kohldampf, Theresa May plagt der Brexit-Abschiedsschmerz. Winfried Kretschmann und Thomas Strobl streiten derweil über den Hackerangriff auf hunderte Politiker und Prominente. Sie fragen sich, was das Internet mit den Menschen macht, auch wenn sie gar nicht drin sind.



Wie immer gilt: Mathias Richling kann sie alle imitieren, niemand ist vor ihm sicher. Er parodiert in seiner Show Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Der Titan des deutschen Kabaretts lädt die erste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich ein. Sie kommen nicht, also spielt Richling seine Gäste kurzerhand selbst. Achtmal im Jahr beschäftigt sich Mathias Richling mit Prominenten aus Politik und Unterhaltung. Der Kabarettist seziert mit Witz, Tempo und Tiefgang die gesellschaftliche Gegenwart und setzt sich mit seinen Rollenspielen geschickt in Szene.



Donnerstag, 07. Februar 2019 (Woche 6)/29.01.2019



18.15 Oma kocht am besten



Rouladen mit Semmelknödel



"Semmelknödel erinnern mich an Zuhause, ich verbinde sie immer mit Heimat", sagt die 21-jährige Juliane. Die Semmelknödel hatte Juliane als kleines Kind stets bei ihrer Oma Eva gegessen. Wenn Juliane heute ihre Oma besucht, bekommt sie von ihr immer tiefgefrorene Knödel, damit sie im fernen Darmstadt welche zuhause hat. Früher sah Juliane ihre Oma fast jeden Tag, um dort zu essen. Heute studiert sie in Darmstadt BWL in einem dualen Studiengang. Für Juliane ist allerdings klar, dass sie einmal das Weingut und das Landhotel ihrer Eltern übernehmen wird.



Das Landhotel wurde 20 Jahre lang von Oma Eva geführt. Ihre Oma arbeitete dort als Managerin und Köchin und gab das Landhotel später an Julianes Eltern ab. Damals, als Oma Eva zusammen mit ihrem Mann das Hotel eröffnete, hatte das Paar keine Ahnung, wie man ein Hotel betreibt. Der "Ellernhof" läuft bis heute gut. Eine Ausbildung hatte Oma Eva nie absolviert. Sie brachte sich alles selbst bei. "Meine Oma ist eine Powerfrau", sagt Juliane.



Die größte Herausforderung in Julianes Wohnung ist die extrem kleine Küche, in der sie für Oma kochen möchte. Außerdem besitzt sie keinen Fleischklopfer für Rouladen. Aber Juliane weiß sich zu helfen, denn schließlich möchte sie ihrer Oma die perfekte Roulade mit den perfekten Semmelknödeln servieren.



Freitag, 08. Februar 2019 (Woche 6)/29.01.2019



Tagestipp



20.15 Närrische Wochen im Südwesten Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 2015



Mumbach, Mumbach tätärä! Sie sind seit Jahrzehnten ein Garant für ursprüngliche "Meenzer Fassenacht": die Mombacher Bohnebeitel. Karten für ihre Sitzungen in der Halle des Mombacher Turnvereins sind heiß begehrt, alle Sitzungen immer schnell ausverkauft. Die "Bohnebeitel" mit ihrem Präsidenten Heinz Meller und bekannten Aktiven begeistern Fans von "Kokolores"-Vorträgen ebenso wie Anhänger der eher politischen und gesellschaftskritischen Fastnacht. Bei der Fernsehsitzung treffen sich Polit-Prominenz und Einheimische, Jung und Alt - Fastnachtsbegeisterte aus nah und fern.



Zu den Höhepunkten der Sitzung im Jahre 2015 gehörten: der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling als "Chef vom Protokoll", der 2018 verstorbene Fastnachtssänger Nick Benjamin mit dem Lied über die Schiersteiner Brücke, Burkhard Steger als "Armer Deiwwel", Thomas Klumb als "Gesundheitsberater", Frank Golischewski mit Hildegard Bachmann als "Zarah Leander" sowie Helmut Schlösser als "König Ludwig II.".



Freitag, 15. Februar 2019 (Woche 7)/29.01.2019



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Berufsrisiko - wenn der Job zur Gefahr wird



Montag, 18. Februar 2019 (Woche 8)/29.01.2019



21.00 h: Geändertern Beitrag beachten!



21.00 (VPS 20.59) Der Gesundheitscoach Schulterschmerzen - was nun? Erstsendung: 19.11.2018 in SWR/SR



Freitag, 22. Februar 2019 (Woche 8)/29.01.2019



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Alles für mein Kind?



