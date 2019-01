Am Wiener Rentenmarkt sind am Dienstagnachmittag Kursgewinne zu Buche gestanden. Weiterhin tendierte die dreißigjährige Referenzanleihe der Republik fester wie auch die zweijährige. Der Euro-Bund-Future notierte kaum verändert.Nachdem am Vormittag lediglich Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe standen, rücken am Abend ...

