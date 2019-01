Vor zehn Jahren gab es in Deutschland mehr Apotheken denn je. Doch seitdem werden es jedes Jahr weniger, so auch 2018. Besonders Selbständige sind betroffen.

2018 ist die Zahl der Apotheken in Deutschland das zehnte Jahr in Folge gesunken. Weniger als 19.500 Apotheken sind nunmehr in Deutschland aktiv. 2008 waren es noch gut 21.600. Das berichtet das Branchenportal Apotheke Adhoc. Die Anzahl der Apotheken fällt durch den fortwährenden Rückgang nun auf den tiefsten Stand seit mehr als dreißig Jahren.

Nach einer Hochrechnung des Portals haben rund 300 Apotheken im vergangenen Jahr den Betrieb eingestellt. Das entspricht einem Rückgang von 1,7 Prozent. Dabei fällt das Apothekensterben in den Bundesländern ganz unterschiedlich aus.

In Baden-Württemberg haben 2018 die meisten Apotheken dichtgemacht: 58 Betriebe waren es insgesamt. Eröffnet wurden hingegen nur vier. Nun finden Kunden ihre Medizin ...

