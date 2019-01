New York - Die Ölpreise haben am Dienstag merklich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 61,34 US-Dollar. Das waren 1,31 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,34 auf 53,33 Dollar.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt mit China geschürt. Falls die Chinesen genug Zugeständnisse machen würden, dann könnte die amerikanische Regierung alle Zölle senken. "Alles ...

