Der Konzern soll Betriebsgeheimnisse der US-Tochter der Telekom erschlichen haben. Huawei hatte laut US-Justiz besonderes Interesse an einem Roboter.

Huawei hat nach Darstellung der US-Justiz T-Mobile ausspioniert und dabei einen Roboterarm geklaut. Der Vorwurf ist Bestandteil der Anklage, die das Justizministerium gegen den chinesischen Smartphone-Hersteller erhoben hat. Die US-Tochter der Deutschen Telekom entwickelte den Roboter namens Tappy, um Smartphones zu testen. Huawei wollte ihn auch haben.

Die kriminellen Methoden, die die Chinesen laut Washington anwandten, veranschaulichen, wozu Huawei bereit war, um sich das geistige Eigentum anderer anzueignen. In einem Zivilprozess um Tappy sprach ein Gericht in Seattle T-Mobile US 2017 4,8 Millionen Dollar (4,2 Milliarden Euro) Schadenersatz von Huawei zu.

T-Mobile hatte Tappy 2006 entwickelt, um Probleme mit Mobiltelefonen zu erkennen, bevor sie auf den Markt kommen. Dafür sollte Tappy den Gebrauch durch Menschen imitieren. Ziel war, dass T-Mobile Geld spart, wenn weniger Kunden problembehaftete Geräte zurückgeben.

Huawei hat die Vorwürfe aus der Anklage bestritten. T-Mobile lehnte eine Stellungnahme ab. Der Fall ist unabhängig von einer weiteren Anklage gegen Huawei wegen mutmaßlicher Täuschung von Banken und Verstoßens gegen US-Sanktionen. T-Mobile hielt Tappy für besser als die Handytestsysteme von Konkurrenten. Huawei ...

