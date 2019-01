Tel Aviv (awp/dpa) - Der US-Technologiekonzern Intel will nach Angaben des israelischen Finanzministers weitere 40 Milliarden Schekel (10,8 Milliarden Framlem) in Israel investieren. Mosche Kachlon schrieb am Dienstag bei Twitter, er sei "froh und stolz" über den Milliardendeal mit Intel. Das Unternehmen bestätigte, es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...