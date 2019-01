Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit deutlichen Avancen beendet. Der SMI als wichtigster hiesiger Aktienindex hatte nach einem flauen Start einen Gang höher geschaltet und bis weit in den Nachmittag kontinuierlich zugelegt. Erst gegen den Schluss flaute das Geschehen dann aber wieder etwas ab. Vor allem die defensiven Index-Schwergewichte präsentierten sich äusserst freundlich und waren entsprechend für einen Grossteil der Gewinne verantwortlich.

Laut Händlern zeigt dies, dass das Umfeld nach wie vor von Unsicherheiten geprägt ist. Je nach Entwicklung könne es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, meinte einer. Bereits am Dienstagabend wird bekanntlich der nächste Akt im Brexit-Drama aufgeführt. Ein Ausstieg der Briten aus der EU ohne Vertrag sei jedenfalls noch immer gut möglich und in den aktuellen Kursen noch lange nicht eingepreist, meinten Marktkreise. Auch in den Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte diese Woche noch Bewegung kommen. Und nicht zuletzt steht am Mittwochabend (hiesiger Zeit) noch ein US-Zinsentscheid an, der Dyanmit in die eine oder andere Richtung bringen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann zum Schluss 0,93 Prozent auf 8'940,52 Punkte, im Tageshoch war er mit 8'988 Punkten relativ ...

