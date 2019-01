Köln (ots) -



Die Ermittlungsbehörden in NRW haben kriminellen Clan-Strukturen den Kampf angesagt. Einer der Hotspots dieser besonderen Form der Organisierten Kriminalität: NRW und hier vor allem das Ruhrgebiet. Die Täter operieren im Schutz der Großfamilien, verachten die Regeln des Rechtsstaates, pflegen eine eigene Paralleljustiz. Doch wie groß ist das Problem tatsächlich? Was bringt die neue Null-Toleranz-Politik der Landesregierung für die Sicherheit in den betroffenen Städten? War ein härteres Vorgehen gegen kriminelle Clanstrukturen längst überfällig oder wird so eine ganze Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht gestellt? WDR-Reporter konnten die Polizei bei ihrem Kampf gegen die Clan-Kriminalität exklusiv begleiten. Sie tauchten aber auch ein in die sonst verschlossene Welt der arabischen Großfamilien. Moderiert wird dieses WDR-extra von Anna Planken, die mit ihren Gästen im Studio vor allem über Lösungsmöglichkeiten sprechen wird.



Die Gäste:



Frank Richter, Polizeipräsident Essen Prof. Dorothee Dienstbühl, Kriminologin Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung NRW Ahmad A. Omeirate, trägt den Namen einer Großfamilie Thomas Rüth, Sozialarbeiter AWO



Redaktion: Markus Zeidler, Anja Bröker und Jessica Briegmann



Moderation: Anna Planken



