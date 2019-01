Der Bayer-Aktienkurs befindet sich derzeit knapp in der oberen Hälfte des Bollinger Bands. Der gleitende Durchschnitt (38) verläuft sich unter dem Aktienkurs, die GDs (100 und 200) liegen beide darüber. Der CCI kam gerade erst wieder zurück in den neutralen Bereich und stand zuvor in der überkauften Zone.

Es geht im 4-Stundenchart von ganz oben nach ganz unten!

Der Aktienkurs befand sich in diesem Chartbild in einer Gegenbewegung, die ihn unter den gleitenden Durchschnitt (38) fallen ... (Andreas Quirin)

