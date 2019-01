Der Kohleausstieg mag klimapolitisch sinnvoll sein. Doch er führt zu gigantischer Kapitalvernichtung und birgt volkswirtschaftlich enorme Risiken.

Das neue Steinkohlekraftwerk in Datteln ist noch nicht in Betrieb und bereits ein Kandidat für die teuerste Investitionsruine der vergangenen Jahrzehnte. Rund 1,5 Milliarden Euro sind hier verbaut worden, nach diversen Pannen sollte das Kraftwerk 2020 endlich ans Netz gehen. Doch daraus wird wohl nichts. Die Kohlekommission strebt eine "Verhandlungslösung" an, damit in Datteln keine einzige Kilowattstunde Strom erzeugt wird. Im Klartext: Betreiber Uniper kann mit einer fetten staatlichen Entschädigung rechnen - finanziert vom Steuerzahler. Und das ist nur ein Klacks, rechnet man alles zusammen, was der geplante Kohleausstieg in den nächsten 20 Jahren an Kosten verursachen könnte: rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...