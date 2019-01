Espelkamp (ots) -



Der Jugendschutz wird bei MERKUR Casino, ein Tochterunternehmen der Gauselmann Gruppe, konsequent und nachhaltig umgesetzt. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist eine Selbstverständlichkeit und hat in den Spielbetrieben von MERKUR Casino höchste Priorität.



"Jugendschutz ist bei MERKUR Casino fester Bestandteil der kontinuierlichen Schulungseinheiten und des Arbeitsalltags der Mitarbeiter in den Filialen", sagt Dieter Kuhlmann, Vorstand für den Geschäftsbereich Spielbetriebe bei der Gauselmann Gruppe. Dass dieses Thema erfolgreich im Arbeitsalltag des Filialpersonals umgesetzt wird, bestätigen nicht nur die Rückmeldungen der Mitarbeiter sowie die internen Dokumentationen, sondern auch die aktuellen Auswertungen der 43 Kontrollen durch die Ordnungsämter in den mehr als 300 MERKUR Casino-Filialen in Deutschland: Bei keiner einzigen Überprüfung im Jahr 2018 gab es Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz.



Das Informations- und Schulungskonzept sieht eine multilaterale Sensibilisierung aus Informations- und Schulungseinheiten in den Spielstätten sowie die Bearbeitung dieses Themengebietes in allen internen Schulungseinheiten vor. So werden die Auszubildenden zum/zur Automatenfachmann/-frau nicht nur in ihrer jeweiligen Ausbildungs-Filiale zum Thema Jugendschutz geschult, sondern erhalten gleich zu Beginn der Ausbildung in der Unternehmenszentrale eine zusätzliche Schulung zu diesem Thema. Zudem bietet das Unternehmen die innerbetriebliche Fortbildung zur Fachkraft für Casino-Service (IHK) und die Externenprüfung an, mit der sich die Mitarbeiter nebenberuflich für den Abschluss zum/zur Automatenfachmann/-frau weiterbilden lassen können. "Bei beiden ist das Thema Jugendschutz ein wichtiger Bestandteil der Lehrinhalte", erklärt Tobias Volkmann, Bereichsleiter Personalentwicklung bei MERKUR Casino. Auch in die zweitägige Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeiter, das so genannte Kick-off, wird der Jugendschutz eingebunden.



Jugendschutz ist allerdings nur ein Baustein der gesamten Präventionsaktivitäten der Gauselmann Gruppe. Bereits im Jahr 2010 wurde der Zentralbereich Prävention geschaffen, der alle Präventionsmaßnahmen der Unternehmensgruppe koordiniert und steuert. Dabei gehen die Präventionsaktivitäten weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus und werden konsequent weiter ausgebaut. "Unser Fokus liegt darauf, die Kollegen in den Standorten bei allen Präventionsthemen bestmöglich zu unterstützen und dazu auch neue und innovative Maßnahmen umzusetzen", erklärt David Schnabel, Leiter des Zentralbereichs Prävention der Gauselmann Gruppe. "Dazu haben wir im letzten Jahr mit der Etablierung eines eigenen Präventions-Teams begonnen, das die Filialen vor Ort berät, weiterqualifiziert und die Umsetzung der gesamten Präventionsaktivitäten prüft." Darüber hinaus setzt MERKUR Casino in zahlreichen Spielstätten bereits auf PLAY SAFE, das biometrische Einlasskontrollsystem der Gauselmann Gruppe für Spieler- und Jugendschutz.



"Die exzellenten Ergebnisse bei den Überprüfungen durch die Ordnungsämter machen mich sehr stolz. Sie zeigen, dass das Unternehmen den Jugend- und Spielerschutz ernst nimmt und konsequent umsetzt. Um dies weiter zu gewährleisten, werden wir unsere Schulungsinhalte stetig überprüfen und den aktuellen Anforderungen anpassen", so Dieter Kuhlmann abschließend.



Für Rückfragen: Mario Hoffmeister M.A., Leiter Kommunikation, Tel.: 05 772 / 49-281, Fax: 05 772 / 49-289 e-Mail: Mhoffmeister@gauselmann.de