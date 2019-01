Die Aktie von E.ON bereitet den Anlegern in den vergangenen Monaten viel Freude. Seit dem Tief im Oktober bei knapp über 8,30 Euro hat sich der Wert wieder auf aktuell rund 9,60 Euro vorgearbeitet. Allein im Januar steht ein Plus von gut 12 Prozent. Dass der Versorger ein Gewinner der Energiewende sein könnte, ist zweifellos ein Grund für die positive Stimmung um E.ON, auch wenn Morgan Stanley am Montag zur Vorsicht mahnte. Die Vorschläge der Kohlekommission "erschienen schärfer als der Markt ... (Achim Graf)

