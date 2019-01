IDEMIA, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Augmented Identity, meldete heute eine Partnerschaft mit ONFIDO, einem Weltmarktführer im Bereich Identitätsverifizierung, zur Verbesserung der digitalen Identitätsverifizierung und des Customer Onboarding für Finanzinstitute.

Finanzinstitute sind verpflichtet, die Identitätsverifizierung stets sicherzustellen, wenn sie vertrauenswürdige Serviceleistungen für Kunden anbieten und die Einhaltung der Bestimmungen gewährleistet werden soll [Know Your Customer (KNC), Anti-Geldwäsche …], aber auch, um den rasch zunehmenden Identitätsdiebstahl zu bekämpfen.

Als Weltmarktführer in den Bereichen Biometrik und Ausweisdokumentenausgabe hat sich IDEMIA mit Onfido zusammengeschlossen, um seinen Augmented Identity Hub weiter zu verbessern.

Onfido bringt seine innovative Kompetenz im Bereich fortschrittlicher Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, biometrischer Gesichtserkennung und maschinellem Lernen, in das Unternehmen ein.

Statt Kunden in ihre Filialen zu bringen, versetzt die gemeinsame Lösung die Finanzinstitute nun in die Lage, problemlos Online-Erfahrungen zu bieten und auf diese Weise die Kundenakquisition zu fördern und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Die Lösung ermöglicht eine einfache Identitätsverifizierung der Nutzer und stellt sicher, dass der Inhaber eines Identitätsdokuments dieselbe Person ist, indem das Identitätsdokument mit einem Selfie-Foto verglichen wird.

Mit integrierten globalen Verifikationsfähigkeiten und lokalen Partnerschaften ermöglicht das Augmented Identity Hub nun Fern- und Selbstanmeldungen mit großem Vertrauen in die Identität des Anwenders, indem Validierungsnachweise, Benutzerverifizierungen und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zum Einsatz kommen (Geldwäschebekämpfung, politisch exponierte Personen …).

Pierre Barrial, Executive Vice-President for Financial Institutions Activities bei IDEMIA, erklärte: "Wir sind äußerst erfreut, unsere Kräfte mit ONFIDO bündeln zu können, um den Anforderungen und Ansprüchen unserer Finanzinstitutskunden im Rahmen der erforderlichen Identitätssicherstellung gerecht zu werden. ONFIDO bietet eine ideale Ergänzung zur Suite an Lösungen von IDEMIA, die für den Finanzmarkt rund um den Globus zur Verfügung steht. Dies trägt zur Festigung unserer Position als Partner der Wahl für Finanzinstitute bei, um die Sicherheit und das Vertrauen mit Blick auf ihre digitalen Transformationen zu stärken.

Husayn Kassai, CEO und Mitbegründer von Onfido, erläuterte "Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit IDEMIA ankündigen zu dürfen. Die Ausrichtung der Identitätsverifizierung und biometrischen Gesichtserkennungsfähigkeiten von Onfido mit der Technologie von IDEMIA, in Verbindung mit ihrer starken Präsenz bei Finanzdienstleistungsinstituten wird einen unbestreitbaren Wert für unsere gemeinsamen Perspektiven und Kunden schaffen."

Über IDEMIA

IDEMIA, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Augmented Identity, ist bestrebt, eine vertrauensvolle Umgebung bereitzustellen, um die Bürger und Kunden gleichermaßen in die Lage zu versetzen, ihre täglichen wichtigen Aktivitäten (wie beispielsweise Zahlungen, Konnektivität, Reisen und Wahlen) in der realen und der digitalen Welt durchzuführen.

Die Sicherstellung der Identität hat sich zu einer wichtigen Aufgabe in unserer heutigen Welt entwickelt. Durch unsere Unterstützung der Augmented Identity, einer Identitätssicherungsmethode, welche die Privatsphäre und das Vertrauen sicherstellt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, erfinden wir die Art und Weise neu, wie wir einen unserer größten Vermögenswerte nutzen, generieren, schützen und wahrnehmen unsere Identität sowohl für Einzelpersonen als auch Objekte, wann immer und wo immer Sicherheitsfragen eine Rolle spielen. Wir bieten Augmented Identity für internationale Kunden aus der Finanzwelt, der Telekommunikationsbranche, aus dem Identitätssektor, dem Bereich der öffentlichen Sicherheit und dem IdD-Sektor (Internet der Dinge).

Mit einem Umsatzerlös in Höhe von nahezu 3 Mrd. US-Dollar und 13.000 Mitarbeitern rund um den Globus bedient IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IDEMIAGroup auf Twitter

Über Onfido

Onfido verifiziert rund um den Globus Identitäten. Wir entwickeln künstliche Intelligenz, um echte von falschen Identitäten zu unterscheiden und vergleichen sie anschließend mit Gesichtsbiometrien. Auf diese Weise unterstützen wir Unternehmen, zusätzliche gute Kunden auf sicherere Weise zu generieren. Unsere Technologie trägt dazu bei, die Anzahl der Kunden auf ihrer Plattform zu erhöhen, indem das Betrugsrisiko bei der Kundengenerierung und darüber hinaus minimiert werden kann. Wir sind als Weltmarktführer im Bereich des maschinellen Lernens anerkannt. Dabei werden wir von Salesforce und Microsoft unterstützt.

Als ein Team von 250 Technologen aus 6 Ländern konnten wir bereits Mittel in Höhe von 60 Mio. US-Dollar beschaffen. Wir unterstützen die Verifizierung für 1.500 Kunden, darunter Bitstamp, Revolut und AllState.

www.onfido.com

www.facebook.com/onfido

www.twitter.com/onfido

Um weitere Presseinformationen zu erhalten oder bei Anfragen wenden Sie sich bitte an press@onfido.com

