0:00 Min. (Timecode): Ralph Münzer (Leiter New Business, Ravensburger) spricht über "toi+", eine neue Spielekonsole, die ganz ohne Bildschirm oder Display auskommt.



"Wir wollten, dass das Bild nicht auf dem Monitor oder auf dem Screen entsteht, sondern in den Köpfen der Kinder...Fantasie neu angeregt...Logik-Puzzle, Abenteuergeschichte...mit Action, Party und Spaß und viel Bewegung."



0:33 Min. Fernsehkoch Stefan Marquard erzählt vom neuen Spiel "Ratto Zakko" (Drei Magier by Schmidt Spiele), bei dem es unter anderem um Schnelligkeit und ein gutes Gedächtnis geht. Eine Ratte als Oberkellner? Für den Profi-Koch ein tolles Spiel.



"Ratto Zakko ist ja der Oberkellner. Drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert...Party pur am Tisch...Für erwachsene Spielkinder der Hammer..."



1:07 Min. Thomas Kalkuhl (Senior Product Manager, Siku) spricht über einen neuen ferngesteuerten Traktor, der ein Hightech-Spielzeug ist - für Groß und Klein.



"Ganz neu dabei die Marke Claas, mit dem Topmodell, dem Claas Xerion...Drehbare Kabine, Allradantrieb...Generationenübergreifend... Bereich fünf Jahre bis ins hohe Alter. "



1:42 Min. Markus Keller (Geschäftsführer, fischertechnik) spricht über die Hydraulik, die in diesem Jahr für die Neuheiten eine besondere Rolle spielt.



"Dieses Jahr großes Thema Hydraulik...Mit der Kraft von Wasser steuern und bewegen...Baukasten ... Hebebühne, Schrottpresse, Pistenbully, Schaufelbagger..."



2:18 Min. Tischtennis-As Timo Boll spricht über das Kartenspiel "Ligretto" (Schmidt Spiele). Das Unternehmen feiert auf der Nürnberger Spielwarenmesse den 30. Geburtstag von Ligretto. Ein Spiel, das viel gemeinsam hat mit Tischtennis, wie der beste deutsche Tischtennisspieler sagt.



"Mehr als man denken würde. Ligretto ist ein sehr schnelles Spiel, wo man schnell reagieren muss, ähnlich wie Tischtennis...Ein gutes Training fürs Tischtennisspielen."



