Im Rahmen der Bemühungen, den Welthunger zu bekämpfen und die Produktion gesunder Tiere auszuweiten, hat das bahnbrechende, immunobiotische Feed LP20 von House Wellness Foods wieder einmal überzeugende Forschungsergebnisse geliefert, wie dies bereits bei den Weißfuß-Garnelen der Fall war, und bewiesen, dass der Bestand des Nil-Tilapia [Oreochromis niloticus], einer der kommerziell rentabelsten verfügbaren Meeresfrüchtearten, mit besserer Gesundheit und größerer Effizienz erweitert werden kann was Vorteile für den weltweiten Handel und ein besseres, sichereres und nährstoffreicheres Lebensmittel für Verbraucher bedeutet.

Der erhöhte Tilapia-Konsum führte zu Problemen mit der Wasserqualität, Krankheiten, dem vermehrten Einsatz von Pestiziden, Desinfektionsmitteln und Antibiotika. Doch trotz Interventionen konnten die Produzenten den Trend zu schlechtem Wachstum und hoher Sterblichkeit und damit zu einer geringeren Rentabilität nicht aufhalten. Aufgrund von Bedenken in Bezug auf die Gesundheit von Lebensmitteln gehen immer mehr Länder dazu über, die Verwendung aller mit Antibiotika erzeugten Lebensmittel zu verbieten.

2016 veröffentlichte House Wellness Foods, seit langem bekannt als Pionier in der Erforschung und Entwicklung des wärmeinaktivierten Lactobacillus plantarum L-137 (HK L-137), industrieweit führende Forschungsergebnisse, die erstmals nachwiesen, dass das damals neue immunbiotische Feed LP20 das Immunsystem der Weißfuß-Garnele [L. vannamei] effektiv unterstützt, Krankheitstrends umkehrt und die Fortpflanzungsrate erhöht.

Feed LP20 ist funktionelles Produkt, das 20 HK L-137 enthält, das als Alternative zu Antibiotika für Viehzucht und Fischerei entwickelt wurde. Neueste Forschungen untersuchen Aspekte des Wachstums, der Immunantwort und insbesondere der Stressresistenz in kontrollierten Tilapia-Populationen und kommt zu dem Schluss, dass Fische, die mit HK L-137 gefüttert wurden, größer wurden und eine deutlich höhere Phagozyten- und Lysozymaktivität zeigten in Verbindung mit einer geringeren Mortalität (mit Raten von bis zu 20 ppm) und vor allem einer Resistenz gegen Stress, einer unvermeidlichen Komponente der Aquakultur. Die Wärmeinaktivierung, die für die einzigartige Stabilität von Houses Flaggschiff-Produkt, dem Nahrungsergänzungsmittel Immuno LP-20 zur Unterstützung des menschlichen Immunsystems, bietet, hat sich in der Aquakultur gleichermaßen bewährt.

Feed LP20 erfüllt das wesentliche Versprechen von Immunobiotika, die angeborenen Immunfunktionen zu verbessern und zerstörerische zelluläre Aktivitäten abzuwehren, bevor ihre Wirkung den Einsatz von Lösungen wie Antibiotika und antimikrobiellen Mitteln erfordert. Damit bietet der Einsatz von LP20 den derzeit besten verfügbaren Schutz vor aquakulturellen und ökologischen Schäden.

