Die Analysten der Baader Bank stufen die voestalpine -Aktie von Buy auf Hold herab und senken das Kursziel von 44 Euro auf 30 Euro. Die Analysten senken auch die EBIT-Erwartungen für 2018/19 um 30% und für 2019/19 um ~ 20%. voestalpine habe in einer breiteren Palette ihrer Aktivitäten einigen Gegenwind zu spüren, so die Baader-Experten. Nach der nunmehr zweiten Warnung und einem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld, haben die Analysten ihre FCF-Erwartungen für 2018/19 auf rund 200 Mio. Euro reduziert, was weit unter den erwarteten 600-700 Mio. Euro zu Beginn des Geschäftsjahres liegt. Weitere Herausforderungen stehen bevor, meinen die Experten. Es bestehe ein anhaltendes Zollrisiko für PKW-Exporte aus Europa in die USA, und eine weitere ...

