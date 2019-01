Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen für das vierte Quartal und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern sei in diesem Jahr einigem Gegenwind ausgesetzt, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten aber seine Erwartungen für ein langfristig beschleunigtes Wachstum untermauert./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 14:44 / GMT

ISIN US7170811035

AXC0328 2019-01-29/21:10