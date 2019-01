US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag moderat im Plus bewegt. Börsianer sprachen vor wichtigen Ereignissen von einer insgesamt eher abwartenden Haltung der Anleger, was die als sicher geltenden US-Anleihen ein Stück weit gefragt mache. Allen voran steht am Mittwoch der erste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in diesem Jahr an. Dabei wird mit konstanten Leitzinsen und der Ankündigung einer Zinspause gerechnet.

Außerdem treffen sich in den kommenden Tagen hochrangige Vertreter der USA und Chinas zu erneuten Gesprächen im Handelsstreit. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern gelten neuerdings als wieder verschärft. Und zu guter Letzt werden demnächst noch diverse Konjunkturdaten erwartet, darunter auch solche, deren Bekanntgabe zuletzt wegen des mittlerweile ausgesetzten Regierungsstillstands verschoben werden mussten.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 27/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 5/32 auf 99 25/32 Zähler. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen wurden 9/32 Punkte höher mit 103 17/32 Punkten gehandelt. Sie rentierten mit 2,71 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 15/32 Punkte auf 106 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,04 Prozent./tih/he

