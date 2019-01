Das britische Unterhaus hat am Abend über den Kurs für den Ausstieg aus der Europäischen Union abgestimmt. Anträge zur Verschiebung des Brexit-Datums wurden abgelehnt, zur irischen Grenze soll nachverhandelt werden.

Zunächst hatte das britische Unterhaus über den Plan von Premierministerin Theresa May zum weiteren Vorgehen beim Brexit debattiert und anschließend über Änderungsanträge dazu abgestimmt. Den Abgeordneten lagen am Abend insgesamt sieben Anträge vor. Beobachter hoffen, dass nach der Sitzung klarer ist, wie es nach der Abstimmungsniederlage der Regierung am 15. Januar mit dem Brexit-Abkommen weitergehen soll. Erst zum Schluss Schluss wurde über das Gesamtpaket abgestimmt. Mit einer neuerlichen Ablehnung sind alle Änderungen hinfällig.

Gleich der erste Antrag von Oppositionsführer Jeremy Corbyn scheiterte zum Beginn der Abstimmungsrunde. Darin waren Alternativen zu einem Brexit ohne Abkommen aufgeführt. Anschließend lehnte das britische Unterhaus auch der Vorschlag der schottischen Nationalpartei SNP für einen Verbleib Schottlands in der EU trotz Brexits ab. Der von Fraktionschef Ian Blackford eingebrachte Antrag sah zudem eine Verschiebung des EU-Austritts vor.

Ebenso wenig wollte das Parlament vorerst die Kontrolle im Brexit-Prozess übernehmen. Die Abgeordneten votierten mehrheitlich gegen einen Antrag des konservativen Abgeordneten Dominic Grieve, der die Entscheidung über den ...

