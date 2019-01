Mexikos Lehrer blockieren die Eisenbahnlinien, es besteht ein Mangel an Lebensmitteln.

In Mexiko könnte es laut Reuters bald zu einem Mangel an Grundnahrungsmitteln wie Maismehl und Weizenmehl kommen, da die Eisenbahnen nach zwei Wochen Lehrerprotesten im westlichen Bundesstaat Michoacan blockiert bleiben, sagte der Eisenbahnbetreiber Ferrocarril Mexicano (Ferromex) am Montag. Insgesamt konnten 252 Züge 2,1 Millionen Tonnen Produkte nicht transportieren. Etwa 10.500 Container waren in den Häfen von Manzanillo im Bundesstaat Colima und Lazaro Cardenas in Michoacan stationiert. Die wirtschaftlichen Verluste durch die Blockade belaufen sich auf 14 Milliarden mexikanische Pesos (736 Millionen US-Dollar).

