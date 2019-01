von Sven Parplies, Euro am SonntagJeder weiß: Angst ist an der Börse ein schlechter Ratgeber. Wenn die Kurse kräftig ausschlagen, ist es schwer, trotzdem die Nerven zu behalten. Dividendensammler haben in turbulenten Zeiten indes einen Vorteil: Die Ausschüttungen schwanken bei Weitem nicht so extrem wie die Kurse. ...

