Wenig Personal, viele Überstunden, Arbeit am Limit: Mitarbeiter von Discountern klagen über Gesundheitsprobleme und Dauerstress am Arbeitsplatz. Am Mittwoch, 30. Januar 2019, 22.45 Uhr, beleuchtet ZDFzoom in "Hauptsache billig? - Das System Discounter". ZDFzoom beleuchtet Discounter. Foto © Quellen: "obs/ZDF/Kim Schiballa" Lidl, Netto und Co. erzielen 42...

Den vollständigen Artikel lesen ...