NEW YORK, ein führender Anbieter von Enterprise Data Governance- und Katalogsoftware, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Rahmen der Finanzierungsrunde E 100 Millionen US-Dollar aufgebracht hat und nun über eine Post-Money-Bewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar verfügt. Die gesamte Wagniskapitalfinanzierung des Unternehmens beläuft sich damit auf 233 Millionen US-Dollar. CapitalG, der Investmentfonds für Wachstumsaktien on Alphabet, führte die Runde an, mit Beteiligung der bestehenden Investoren ICONIQ Capital, Index Ventures, Dawn Capital und Battery Ventures.

Die Finanzierung folgt einem rekordverdächtigen Umsatzjahr: Der annualisierte wiederkehrende Umsatz konnte um 80 Prozent gesteigert werden und ging mit einer schnellen Expansion auf der ganzen Welt einher. Es wird erwartet, dass die Investition zur Finanzierung der Erweiterung des Produktportfolios und zur Beschleunigung des Wachstums im gesamten Unternehmen verwendet wird. Collibra plant, seine Fähigkeiten im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen innerhalb seiner nativ für die Cloud entwickelten Plattform auszubauen, um weitere Automatisierungsfunktionen in das intelligente Katalogprodukt des Unternehmens zu integrieren. Darüber hinaus sollen Teams aus Datenwissenschaftlern bei ihren eigenen Initiativen im Bereich der erweiterten Datenanalytik unterstützt werden.

"Collibra gibt Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten zurück und hilft ihnen dabei, sich an die sich ändernden Gesetze anzupassen, aufkommende Technologien zu nutzen und die Informationen zu erfassen, die es ihnen ermöglichen, Dienstleistungen und Lösungen für die Zukunft zu entwickeln", sagte Derek Zanutto von CapitalG. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Collibra und die Verbindung des Know-hows von Google und Alphabet im Bereich des maschinellen Lernens und der KI mit der Führungsrolle von Collibra in den Bereichen Datenzusammenarbeit, Workflow-Management und Risikomanagement."

Über 300 globale Kunden aus verschiedenen Branchen, von Finanzdienstleistungen über Gesundheitswesen, Einzelhandel und Technologie, nutzen die Plattform von Collibra, um ihre datengesteuerten digitalen Transformationen zu unterstützen. Collibra ist zur ersten Wahl für Chief Data Officers geworden, die mit der Umsetzung eines strategischen Ansatzes für ihre Daten und der Maximierung ihres Wertes für ihre Unternehmen beauftragt sind.

"Wir leben mehr denn je in einer Wirtschaft, in der Daten die Grundlage des Geschäftserfolgs der innovativsten Unternehmen bilden. Daten sind zu unserem wertvollsten Kapital geworden", sagte Felix Van de Maele, CEO und Mitgründer von Collibra. "Diese Investition ist ein Beweis für die Führungsrolle von Collibra und unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu helfen, ihr Angebot auf dem Markt durch datengestützte Erkenntnisse neu aufzustellen. Mit dieser jüngsten Runde sind wir gut positioniert, um unsere langjährige Erfahrung in Bezug auf die Datenanalyse zu nutzen und unseren Kunden dabei zu helfen, die modernsten Innovationen für ihre digitale Transformation zu nutzen."

Collibra erhält nach wie vor bedeutende Auszeichnungen von der Daten- und Technologie-Community und wurde kürzlich im zweiten Jahr in Folge in die Cloud 100-Liste von Forbes aufgenommen. Das Unternehmen wurde auch im Magischen Quadranten von Gartner für Metadatenverwaltungslösungen im dritten Jahr in Folge sowie in The Forrester Wave: Machine Learning Data Catalogs (Anbieter im Bereich Verantwortung für Data Governance und

-entdeckung) als führend ausgezeichnet.

