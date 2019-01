"Schwäbische Zeitung" zu Söder/Kramp-Karrenbauer:

"Der neue CSU-Chef Markus Söder muss gemeinsam mit Annegret Kramp-Karrenbauer den Rosenkrieg der beiden Schwesterparteien überwinden, er muss Gemeinsamkeit demonstrieren und gleichzeitig das Profil der CSU als Antreiber der CDU schärfen. Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin hat er erst einmal ungetrübte Harmonie vermittelt. Klar ist: Markus Söder will sich nicht wie sein Vorgänger Horst Seehofer im Kampf gegen Angela Merkel verschleißen. Söder will nicht die Schwesterpartei angehen, sondern die AfD für ihre Gesellschaftsspaltung und die Grünen für ihre Umweltillusionen. Also alles perfekt? Zumindest bis zur Europawahl. Viele kennen Markus Söder gut genug, zu wissen, dass ihm Kraftmeierei nicht fremd ist. Diesmal aber hat er vermittelt, dass er aus allereigenstem Interesse jetzt Harmonie sucht, um den Status von CSU und CDU als letzte Volksparteien nicht zu gefährden. Und in diesem Ziel ist er sich mit Annegret Kramp-Karrenbauer nun wirklich einig."/yyzz/DP/he

