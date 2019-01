In der Krise der Deutschen Bahn kommt Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Mittwoch zum dritten Mal seit Jahresbeginn mit der Spitze des Konzerns zusammen. Bei den Gesprächen am Nachmittag soll es vor allem darum gehen, wie die komplexen Strukturen des Konzerns verbessert werden können und wie die künftige Finanzierung aussieht.

Der bundeseigene Konzern ist hoch verschuldet und braucht zusätzliche Milliarden, etwa für die Modernisierung der Flotte und des Netzes. In Koalitionskreisen hieß es, es sei unklar, wie hoch der zusätzliche Finanzbedarf der Bahn sei. Dazu müsse die Konzernspitze Auskunft geben.

Nach einem Treffen mit Scheuer Mitte Januar hatte die Bahn ein Maßnahmenpaket angekündigt, um Schritt für Schritt aus der Krise zu kommen. So sollen die Züge pünktlicher und der Service für die Kunden verbessert werden./hoe/DP/he

