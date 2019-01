Brexit-Deal or no Brexit-Deal? Das ist die Frage am Abend im britischen Brexit-Parlament. Der DAX sieht gelangweilt zu und schloss mit +0,08?% auf 11.218 Punkte. Europas größter Softwarehersteller SAP schaltet dank der milliardenschweren Zukäufe aus dem Vorjahr einen Gang höher. Leoni und Zalando werden abgestraft. Heute im Programm: In Davos treffen sich auch Menschen, die echt helfen und handeln! - Wie "Luftfahrt ohne Grenzen". Unser Wohlstand basiert auch auf Infrastruktur - "Deutschland, stell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...