Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SAP: SAP am 29.1. -2,76%, Volumen 188% normaler Tage , CON: Continental am 29.1. -1,79%, Volumen 98% normaler Tage , VOW3: Volkswagen Vz. am 29.1. -1,42%, Volumen 95% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 29.1. 1,51%, Volumen 95% normaler Tage , RWE: RWE am 29.1. 1,60%, Volumen 91% normaler Tage , EOAN: E.ON am 29.1. 2,03%, Volumen 151% normaler Tage , DAX: +0,08% Aktie Symbol SK Perf. E.ON EOAN 9.616 2.03% RWE RWE 21.620 1.60% Beiersdorf BEI 87.140 1.51% Volkswagen Vz. ...

