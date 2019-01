Die Behörden erzielen erhebliche Einsparungen und überlegene Supportleistungen, indem sie von Oracle und SAP zu den umfassenden, hochwertigen Supportleistungen des Drittanbieters Rimini Street umstellen

Rimini Street, Inc., (NASDAQ: RMNI), ein globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen an Unternehmenssoftware und führender Drittanbieter für den Support von Oracle- und SAP-Softwareprodukten, gab heute bekannt, dass mehr als 10 australische Bundes- und Landesbehörden ihren Unternehmenssoftware-Support von Oracle und SAP auf Rimini Street umgestellt haben. Zu den Behörden, die diese Umstellung durchgeführt haben, gehören: NSW Department of Family and Community Services (Amt für Familien- und Sozialleistungen von New South Wales); Victorian Government Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources (Regierungsstelle für Wirtschaftsförderung, Arbeit, Transport und Ressourcen von Victoria); Australian Hearing (Australische Anhörungsbehörde); und Open Universities Australia (Dachorganisation der Open Universities von Australien). Diese Regierungsbehörden erzielen nun signifikante Renditen auf ihre Investitionen in Unternehmenssysteme und haben im Vergleich zu Ihren Wartungskosten bei den Softwareanbietern Einsparungen von bis zu 90 der gesamten Kosten erzielt. Durch den Wechsel zum Support durch einen Drittanbieter haben diese Abteilungen erhebliche Mittel und interne Ressourcen freigesetzt, die nun für Innovationsinitiativen und hochwertige Projekte innerhalb ihrer Organisation eingesetzt werden können.

Alle Kunden von Rimini Street profitieren von dem flexiblen Supportmodell für Unternehmenssoftware auf Premium-Niveau, einschließlich den branchenführenden Service Level Agreements (SLA) mit 15-minütiger Reaktionszeit für alle dringenden Fälle mit Priorität 1. Den Kunden wird außerdem ein Primary Support Engineer (PSE) mit einer durchschnittlich 15-jährigen Erfahrung in ihrem jeweiligen System von Unternehmenssoftware zugewiesen.

"Jedes Jahr gibt die australische Regierung auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene Hunderte von Millionen Dollar für ihre SAP- und Oracle-Wartung aus. Die typische Gewinnmarge der Softwareanbieter für die jährliche Wartung liegt bei rund 90 %, wobei tatsächlich nur sehr wenige der zugrundeliegenden Servicetätigkeiten aus Australien heraus erbracht werden", sagte Andrew Powell, General Manager Asien-Pazifik bei Rimini Street. "Glücklicherweise verfügen diese Regierungsorganisationen nun über eine erprobte Alternative für die Wartung ihrer Unternehmenssoftware. Die Einführung eines starken Wettbewerbs in diesem Markt wird zu enormen Einsparungen in sämtlichen australische Regierungseinrichtungen führen und diesen Einrichtungen die Kontrolle über ihre IT-Roadmaps zurückgeben, um sicherzustellen, dass diese auf ihr jeweiliges Kerngeschäft fokussiert sind, im Gegensatz zu dem, was ihnen vom Softwareanbieter vorgegeben wurde. Das ist eine gute Sache für alle Australier und in der Tat ein wirklicher Wendepunkt."

Laut einer aktuellen globalen Umfrage mit dem Titel "The State of Innovation", die von Vanson Bourne durchgeführt und von Rimini Street gesponsert wurde, sind 89 der Unternehmen weltweit der Meinung, dass sie mehr für Innovation ausgeben sollten, während 77 glauben, dass sie zu viel hierfür ausgeben, nur "damit immer alles schön weiterläuft." Insbesondere im öffentlichen Sektor benannten 70 der Befragten die "Bindung an Softwareverträge, die die Innovation einschränken" als zusätzlichen Top-Blocker für ihre Innovationsbemühungen. Bei den Einrichtungen des öffentlichen Sektors, die Mittel für Innovationen bereitstellen konnten, verzeichneten 32 bereits eine verbesserte Produktivität, und gaben 35 an, dass sie eine Steigerung der Kundenzufriedenheit erlebt haben. Darüber hinaus konnten die Einrichtungen des öffentlichen Sektors, die in der Lage waren, in Innovationsinitiativen zu investieren, einen fast 15 %igen Rückgang ihrer Betriebskosten anführen, was einen spürbaren Return on Investment erwarten lässt.

"Da sie aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, müssen australische Regierungsbehörden nachweisen, dass das von ihnen ausgegebene Geld nicht nur die strengen Kriterien der Haushaltsführung einhält, sondern auch einen echten geschäftlichen Wert generiert", so Powell weiter. "Dieses Rechenschaftsmodell übt einen gewissen Druck auf diese Einrichtungen aus, nicht nur die Budgets zu straffen, sondern trotz ihrer finanziellen Beschränkungen auch solide Innovationsstrategien zu entwickeln."

Eine Zusammenfassung der Umfrage mit dem Titel "The State auf Innovation": Priorities and Challenges" können Sie hier als eBook herunterladen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen an Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen ihrer Gesamtwartungskosten von bis zu 90 Prozent. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen für mindestens 15 Jahre beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.700 weltweite Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich bereits für Rimini Street als den unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.(C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des "The Private Securities Litigation Reform Act of 1995". Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Worten wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen, sowie hinsichtlich unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich des Geschäftsganges von Rimini Street. und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich hiervon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: die fortlaufende zukünftige Einbeziehung in den Russell-2000-Index, Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei laufenden Rechtsstreitigkeiten, staatlichen Untersuchungen oder jeder neuen Rechtsstreitigkeit; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" in dem am 8. November 2018 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q erörtert werden, dessen Offenlegungen den unter der Überschrift "Risk Factors" am 15. März 2018 auf Formblatt 10-K eingereichten Jahresbericht von Rimini Street ergänzen und bestätigen, und regelmäßig durch die zukünftigen Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten mit dem Stand zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street durch nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen verändern werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street jedwede Verpflichtung hierzu ausdrücklich ab, sofern diese nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die zukunftsgerichteten Aussagen von Rimini Street an einem beliebigen Datum nach dem Datum dieser Mitteilung nicht mehr als repräsentativ und für die Einschätzungen von Rimini Street angesehen werden dürfen.

2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist beansprucht Rimini Street keinerlei Zugehörigkeit, Empfehlung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

