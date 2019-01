Wenn Sie weiter als vier Wochen denken, sehr wohl und aus Erfahrung: BMW war stets die erste Autoaktie, die in einer Auto-Rally gestartet ist und regelmäßig auch die mit der höchsten Performance. Das Restrisiko in BMW liegt bei etwa 3 € bis zum tiefsten Kurs der letzten 52 Wochen mit 68,79 €.Darauf stellen wir zwei Call-Varianten ab. Die Gründe: BMWhielt sich bislang weitgehend aus allen Diesel-Problemenheraus. Die Münchener wurden nur am Rande berührt.Weitsichtiger als andere investiert BMW 14 Mrd. $ in dieamerikanischen Werke in Spartanburg, womit BMW nebenDAIMLER der größte ausländische Autobauer in den USAwird und gleichzeitig der größte Autoexporteur in Drittländer. Die Endrechnung lässt sich überschlägig so formulieren: Ca. 80 % aller BMWs, wahrscheinlich mehr, werden demnächst entweder im Ausland verkauft oder dort hergestellt. Neue Kapazitäten in Deutschland gibt es nicht mehr. Die alten Standorte werden lediglich rationalisiert. Wichtig ist: Hebelprodukte auf BMW sind ausdrücklich eine Mehr-Monats-Wette, kein kurzes Trading. Darauf kommt es an!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info