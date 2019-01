mit 835 Mio. CAD3 die größte Übernahme im US-Cannabissektor bis dato. - Nabis bewertet zurzeit weitere Investitionsmöglichkeiten in ihrer Pipeline (Anbauanlagen, vertikal integrierte pharmabasierte Cannabistechnologien), die die potenziellen Einnahmen des Jahres 2019 beachtlich erhöhen und ebenfalls die EBITDA-Margen durch vertikale Integration steigern könnten. Anvisierte Anvisierter Einnahmen1,4 bereinigter EBITDA1,4,5 CAD$ Millionen (1,33 USD/CAD 2019 2019 Wechselkurs) Michigan (7 Apotheken) 23,4 7,0 Arizona (1 Anbaustätte, 1 29,9 10,2 Gewächshaus, 1 Apotheke) Nabis Pro Forma 53,3 17,2 Die hier gegeben Prognose der Einnahmen und des bereinigten EBITDA5 ist zu Illustrationszwecken für Investoren, um den Wert der Investition abzuschätzen, und unterliegt Annahmen, dass der Preis für Cannabis und zugehöriger Produkte in den Bundesstaaten Arizona und Michigan Produkte weiterhin konstant bleibt bei starker Konsumentenzahl, Bindung der Schlüsselmitarbeiter und Management und es zu keiner Veränderung der staatlichen und/oder kommunalen Verordnungen für Einzelhandelsgeschäfte und es im Allgemeinen zu keinen Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Verkaufs von Cannabis kommt. Die Konditionenvereinbarung unterliegt der endgültigen Vertragsdokumentation und der Abschluss der Transaktion wird im März 2019 erwartet. Die Investition unterliegt den üblichen Konditionen für eine Investition dieser Art einschließlich der zufriedenstellenden Due Diligence und des Erhalts aller regulatorischen Genehmigungen der verschiedenen lokalen und bundesstaatlichen Behörden in jedem der Märkte, wo OPGs Assets und Lizenzen vorliegen sowie anderer üblicher Abschlusskonditionen einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange. Eine Vermittlungsprovision wird hinsichtlich dieser Investition an eine unabhängige dritte Partei gezahlt werden. Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es einem Director des Unternehmens 250.000 Optionen auf Belegschaftsaktien gewährt hat, um bis zu 250.000 Stammaktien des Unternehmens zu erwerben. Die Optionen auf Belegschaftsaktien haben einen Ausübungspreis von 0,75 CAD je Aktie und verfallen in fünf Jahren nach dem Gewährungsdatum. Über Nabis Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. Im Auftrag des Board of Directors "Shay Shnet" Shay Shnet CEO und Director Für weitere Fragen: Tel. 604-687-7130 oder E-Mail info@nabisholdings.com. 1In der Annahme, dass der Abschluss der am 17., 24, und 29. Januar 2019 bekannt gegebenen verbindlichen Absichtserklärungen erfolgt. 2Quelle: Stoic Advisory, Stand 17. Januar 2019. 3In der Annahme, dass der Abschluss der Transaktion für Januar 2019 geplant ist. 4Die hier gegeben Prognose der Einnahmen und des bereinigten EBITDA5 ist zu Illustrationszwecken für Investoren, um den Wert der Investition abzuschätzen, und unterliegt Annahmen, dass der Preis für Cannabis und zugehöriger Produkte in den Bundesstaaten Arizona und Michigan Produkte weiterhin konstant bleibt bei starker Konsumentenzahl, Bindung der Schlüsselmitarbeiter und Management und es zu keiner Veränderung der staatlichen und/oder kommunalen Verordnungen für Einzelhandelsgeschäfte und es im Allgemeinen zu keinen Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Verkaufs von Cannabis kommt. 5Bereinigter EBITDA - kein IFRS-Maßstab. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 30.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 770851 30.01.2019 ISIN CA4576773002 AXC0046 2019-01-30/07:35