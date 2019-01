TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Während es in Japan moderat abwärts geht, steigen in Südkorea die Kurse. Im Fokus der Märkte steht die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China auf hoher Ebene in Washington und die Sitzung der US-Notenbank. Im unmittelbaren Vorfeld ist die Stimmung von Zurückhaltung geprägt.

Die Vorgaben von der für Asien wichtigen technologielastige US-Börse Nasdaq sind zwar negativ, allerdings legte der Kurs der Apple-Aktie nachbörslich stark zu. Das globale Technologieschwergewicht hatte bei Vorlage seiner Geschäftszahlen zumindest keine negativen Überraschungen mehr parat, nachdem Apple vor wenigen Wochen seinen Umsatzausblick deutlich gesenkt hatte. Der Ausblick auf das laufende Quartal fiel zwar schwach aus, allerdings hatte der Markt mit noch schlechterem gerechnet. Ähnlich sah die Reaktion bei AMD aus. Auch bei dem Halbleiterhersteller waren die Geschäftszahlen nicht gut, aber auch hier hatte der Markt noch Schlimmeres befürchtet.

Stützend für die Kurse in Asien wirke in dem Zusammenhang auch, dass laut Apple-Chef Tim Cook die Handelsspannungen zwischen den USA und China im Januar nachgelassen haben.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 20.579 Punkte nach. Der Hang-Seng-Index in Hongkong bewegt sich kaum vom Fleck, der Schanghai-Composite gibt leicht nach. Für China Life geht es in Hongkong um 2,5 Prozent nach einer Gewinnwarnung abwärts. Etwas deutlicher nach oben geht es in Südkorea. Der Kospi rückt um 0,6 Prozent vor, gestützt vom Schwergewicht und Apple-Konkurrenten Samsung, das um 1,7 Prozent zulegt. Für den Halbleiterwert SK Hynix geht es um 2,8 Prozent nach oben.

Handelsgespräche im Fokus

Bei den Handelsgesprächen wird sich der chinesische Vizepremier Liu He unter anderem mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin treffen, um Fortschritte in den Handelsquerelen zwischen beiden Ländern zu erzielen. Auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump soll stattfinden. Für Hoffnung sorgen Meldungen, wonach Peking die Hürden für ausländische Investoren senken will. In einem überarbeiteten Gesetzesentwurf sei vorgesehen, dass diese mit den chinesischen Unternehmen überwiegend gleich behandelt werden sollen, heißt es im Handel.

Belastet werden könnten die Gespräche derweil von der von den USA gerade erst eingereichten Klage gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei. Dem Unternehmen, wie auch der Finanzchefin Meng Wanzhou, werden Industriespionage und Verstöße gegen die von den USA auferlegten Iran-Sanktionen vorgeworfen. Peking hat daraufhin die US-Behörden aufgefordert, ihr "unangemessenes Vorgehen" gegen Huawei zu beenden.

Rohstoff- und Ölwerte profitieren von steigenden Preisen

In Sydney, wo der Index 0,2 Prozent höher schloss, legten Rohstoffwerte kräftig zu. Hintergrund sind steigende Eisenerzpreise nach dem Minenunglück im Brasilien. Rio Tinto und BHP stiegen um 4,5 bzw. 2,5 Prozent. Fortescue machten einen erneuten deutlichen Satz nach oben, diesmal um 7,8 Prozent.

Ölaktien profitierten von steigenden Ölpreisen aufgrund der politischen Krise in Venezuela. Die global gehandelte europäische Referenzsorte Brent steigt nach kräftigen Aufschlägen am Vortag um weitere 0,5 Prozent auf 61,65 US-Dollar. Santos erhöhten sich um 1,4 Prozent. Für Woodside und Oil Search ging es jeweils um 1,1 aufwärts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.886,70 +0,21% +4,26% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.562,88 -0,49% +2,74% 07:00 Kospi (Seoul) 2.195,79 +0,57% +7,58% 07:00 Schanghai-Comp. 2.587,17 -0,27% +3,74% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.547,06 +0,06% +5,11% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.178,40 -0,29% +5,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.689,31 -0,07% +0,10% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:36 % YTD EUR/USD 1,1445 +0,0% 1,1442 1,1441 -0,2% EUR/JPY 125,05 -0,1% 125,14 124,99 -0,6% EUR/GBP 0,8738 -0,1% 0,8747 0,8700 -2,9% GBP/USD 1,3097 +0,1% 1,3079 1,3150 +2,8% USD/JPY 109,26 -0,1% 109,36 109,25 -0,4% USD/KRW 1116,28 -0,3% 1119,20 1116,78 +0,2% USD/CNY 6,7135 -0,3% 6,7329 6,7360 -2,4% USD/CNH 6,7292 -0,3% 6,7483 6,7513 -2,1% USD/HKD 7,8421 -0,1% 7,8462 7,8461 +0,1% AUD/USD 0,7197 +0,7% 0,7151 0,7164 +2,2% NZD/USD 0,6855 +0,4% 0,6831 0,6851 +2,1% Bitcoin BTC/USD 3.414,51 +0,3% 3.402,63 3.366,23 -8,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,36 53,31 +0,1% 0,05 +16,7% Brent/ICE 61,43 61,32 +0,2% 0,11 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.315,01 1.311,50 +0,3% +3,51 +2,5% Silber (Spot) 15,97 15,84 +0,8% +0,13 +3,1% Platin (Spot) 818,00 815,00 +0,4% +3,00 +2,7% Kupfer-Future 2,73 2,73 +0,1% +0,00 +3,7% ===

