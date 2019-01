Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1440 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Zum Franken hat der Euro gegenüber dem Vortag leicht angezogen. Derzeit kostet er 1,1387 nach 1,1373 am späten Dienstagabend. Am Dienstagvormittag hatte er noch im Bereich von 1,1340 gestanden. Der US-Dollar zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...