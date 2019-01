Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das britische Unterhaus hat Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen mit der EU verlangt und sich zugleich gegen einen harten Brexit ausgesprochen. In einer Reihe von Abstimmungen über Änderungsanträge zum Brexit-Abkommen votierten die Abgeordneten dafür, die sogenannte Backstop-Regelung für Nordirland in dem Vertrag zu ersetzen. Mit noch knapperer Mehrheit wurde eine nicht bindende Entschließung gegen einen No-Deal-Brexit abgesegnet. Großbritanniens Austritt aus der EU soll am 29. März vollzogen werden. Ein No-Deal-Brexit könnte insbesondere für die Wirtschaft schwerwiegende Folgen haben. Mit seiner Zustimmung zu dem sogenannten Brady-Antrag stützte das Unterhaus die Strategie von Premierministerin Theresa May, die vorab angekündigt hatte, das Brexit-Abkommen mit der EU noch einmal aufschnüren und die höchst umstrittenen Regelungen zu Nordirland neu verhandeln zu wollen. Die EU lehnte unmittelbar nach den Abstimmungen im britischen Parlament jegliche Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen ab. Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte in Brüssel, das Abkommen sei nicht verhandelbar. Tusk hatte zuvor mit Staats- und Regierungschefs der EU-Länder über Mays Forderungen nach einer Abänderung des Brexit-Abkommens gesprochen. Nach Meinung von Beobachtern ist das Risiko eines harten Brexits gestiegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt)

07:40 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Washtec, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Banco Santander: 0,065 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,1% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq - DE 08:00 Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+3,1% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 10,3 Punkte zuvor: 10,4 Punkte 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj - EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: +0,73 zuvor: +0,82 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 106,5 zuvor: 107,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,5 zuvor: +1,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,9 Vorabschätzung: -7,9 zuvor: -8,3 - US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +1,8% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 2,25% bis 2,50%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:15 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:00 IT/Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 2,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2029 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.640,60 0,01 Nikkei-225 20.556,54 -0,52 Schanghai-Composite 2.582,96 -0,44 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.218,83 0,08 DAX-Future 11.202,00 -0,30 XDAX 11.204,82 -0,32 MDAX 23.689,33 0,44 TecDAX 2.632,46 0,31 EuroStoxx50 3.153,42 0,51 Stoxx50 2.870,29 0,97 Dow-Jones 24.579,96 0,21 S&P-500-Index 2.640,00 -0,15 Nasdaq-Comp. 7.028,29 -0,81 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,26% +38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich an den Börsen eine wenig veränderte Eröffnung an. Die Anleger dürften vorsichtig agieren. Nicht nur trifft die Fed am Abend ihre geldpolitische Entscheidung, am Mittwoch beginnen auch die Handelsgespräche zwischen dem chinesischen Vize-Premier Liu He und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Nachdem das US-Justizministerium Anklage gegen Huawei, dessen Finanzchefin Meng Wanzhou und zwei Tochterunternehmen wegen Verstoßes gegen die Iran-Sanktionen erhoben hat, sind Beobachter skeptisch, ob es zu einem Durchbruch kommen wird. Die chinesische Regierung hat die Anklage scharf kritisiert. Mit Blick auf die geldpolitische Entscheidung der Fed rechnen Händler mit einem taubenhaften Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell. Mit Blick auf den Brexit bleiben derweil die Unsicherheiten hoch. Das britische Parlament hat einen Zusatzantrag unterstützt, der die Regierung zu Nachverhandlungen mit Brüssel auffordert. Die EU reagierte umgehend und stellte klar, dass es Nachverhandlungen nicht geben werde.

Rückblick: Freundlich - "Der Markt setzt auf eine taubenhafte US-Notenbank", sagte ein Händler. Mit Blick auf die Risiken fügte er hinzu: "In den Himmel wachsen werden die Bäume zunächst nicht." Die jüngsten Nachrichten sprechen nicht dafür, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu der erhofften Einigung in den kommenden Tagen kommen wird. Und von der weiteren Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus am Abend wurde keine Weichenstellung für eine Lösung der Probleme erwartet. Technologiewerte verloren gegen die positive Tendenz im Schnitt 0,5 Prozent. Hier belastete das Minus von SAP. Philips (+2,3 Prozent) hatte im vierten Quartal 2018 mehr umgesetzt als erwartet und startete ein neues Aktienrückkaufprogramm. Zudem stockt der Konzern die Dividende auf. Gut kamen die Zahlen von Siemens Gamesa (+13 Prozent) an. Norwegian Air brachen in Reaktion auf schwache Geschäftszahlen um rund 15 Prozent ein. Bei Royal Mail (-13,3 Prozent) enttäuschten sowohl Zahlen als auch Ausblick.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der DAX wurde gebremst von seinem Schwergewicht SAP (-2,8 Prozent). Bei der Marge hatten die Walldorfer die Markterwartungen verfehlt. Der Umsatz mit Software-Lizenzen wuchs dagegen unerwartet deutlich, und auch der Ausblick auf das laufende Jahr stieß auf positive Resonanz. Autowerte standen ebenfalls auf der Verliererseite, besonders VW wegen des Streiks um ungarischen Werk der Tochter Audi und bei Conti. Stark im Markt lagen dagegen vergleichsweise konjunkturunabhängige Aktien. Eon führten mit einem Plus von 2 Prozent die Gewinnerliste im DAX an, RWE stiegen um 1,6 Prozent. Der Markt rechnete mit steigenden Strompreisen. Der Kohlekompromiss habe diese Erwartungshaltung noch einmal verstärkt, hieß es. Nach schwächeren Geschäftszahlen fielen Siemens Healthineers um 4,4 Prozent. Siemens selbst schlossen 0,5 Prozent im Plus. Sartorius machten nach guten Zahlen einen Satz um 18,2 Prozent. Zalando (-8,1 Prozent) setzten dagegen negative Analystenkommentare zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr lebhaft verlief der Handel nach Aussage eines Händlers. Die Washtec-Aktie wurde 2 Prozent höher getaxt, nachdem das Unternehmen vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr veröffentlicht hatte. Die Fraport-Aktie wurde 1,4 Prozent fester gestellt. Nach Angaben aus dem Handel soll die HSBC die Titel auf "Buy" von "Hold" hochgestuft haben.

USA / WALL STREET

