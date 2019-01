"Everybody is fine" ist ein rühriger Hollywood-Film mit Robert de Niro als alterndem Familienvater, der nach dem Tod seiner Frau wieder die Nähe zu seinen in alle Winde verstreuten Kindern sucht. Ein Roadmovie über die Einsamkeit.

Der Beitrag Bundesregierung sagt Einsamkeit den Kampf an. Wirklich? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...