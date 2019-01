(shareribs.com) Chicago 30.01.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade verzeichneten am Dienstag erneut Kursverluste. Dabei rutschte Weizen auf das geringste Niveau seit knapp zwei Wochen. Die Exportnachfrage bleibt weiter schwach. März-Mais korrigierte um 2,5 Cents auf 3,7775 USD/Scheffel. Mais stand unter dem Eindruck der Schwäche bei Weizen und Sojabohnen. Den Marktteilnehmern fehlt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...