The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0122512145 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 11-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0L1A96 HASPA IS.R.512 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A13SWD8 DT.PFBR.BANK MTN.35252 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1E8863 AAREAL BANK MTN.HPF.S125 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLV09 BERLIN, LAND LSA12/19A371 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1A3A4 COBA MTH E2291 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1QE1 LB.HESS.-THR. E1108/014 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CS5 LB.HESS.THR.CARRARA02C/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US222213AN06 CEB 16/19 BD00 BON USD N

CA XFRA US30216BFZ04 EXPORT DEV CND 16/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4XP4 HSH NORDBANK IS 15/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5ZM3 HSH NORDBANK FZ 3 16/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0D93 LAND NRW SCH.R.1180 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000PA2JSL6 BNP PARIBAS STZ.ANL.14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA PTMTLDOM0005 METROP. LISBOA 09/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US91359PAJ93 UNIVERSAL H.SVC.NEW 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0740810881 TEOLLIS.VOIMA OY 12/19MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0881511868 COMMONW.BK AUSTR.13/19MTN BD01 BON EUR N

CA E5BU XFRA XS1028038096 EIB EUR.INV.BK 14/19 MTN BD01 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB4FF5 LB.HESS.THR.CARRARA05N/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0411735482 NOKIA OYJ 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA KPNH XFRA XS0411850075 KON. KPN 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1172975515 INTER-AMER.DEV.BK 15/19 BD02 BON IDR N

CA SIEN XFRA DE000A2NBT94 SIEMENS AG NA NEUE EQ00 EQU EUR Y